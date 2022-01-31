Ще одне радикальне рішення від МЮ

Історія Мейсона Грінвуда продовжується. Футболіст своїми вчинками поза футбольним полем може в один момент перекреслити свою перспективну кар'єру.

До теми Лідери МЮ на чолі з Роналду відписались від Грінвуда, якого запідозрили у насильстві

Гравець перебуває під арештом, а Манчестер Юнайтед вже відсторонив Мейсона від тренувань та матчів. Наступним кроком "червоних дияволів" стало те, що клуб зняв з продажу форму з прізвищем Грінвуда, не дивлячись на профіль футболіста.



МЮ не продає форму з прізвищем Грінвуда / Скриншот із сайту

Грінвуда запідозрили у насильстві