Ще одне радикальне рішення від МЮ
Історія Мейсона Грінвуда продовжується. Футболіст своїми вчинками поза футбольним полем може в один момент перекреслити свою перспективну кар'єру.
До теми Лідери МЮ на чолі з Роналду відписались від Грінвуда, якого запідозрили у насильстві
Гравець перебуває під арештом, а Манчестер Юнайтед вже відсторонив Мейсона від тренувань та матчів. Наступним кроком "червоних дияволів" стало те, що клуб зняв з продажу форму з прізвищем Грінвуда, не дивлячись на профіль футболіста.
МЮ не продає форму з прізвищем Грінвуда / Скриншот із сайту
Грінвуда запідозрили у насильстві
- Історія розпочалась після того, як дівчина та модель Харрієт Робсон публічно скинула фото побитого Грінвудом тіла у своїх соцмережах.
- Згодом кохана футболіста додала ще й аудіозапис, у якому чути слова погроз у сторону Харрієт від гравця, який змушує її займатись сексом.
- Після чого Мейсона запідозрили у насильстві та забрали під варту.
- Одразу декілька гравців МЮ вирішили відписатись від Грінвуда в інстаграмі.