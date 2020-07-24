Мирный процесс урегулирования конфликта на Донбассе запущен, – Беленюк о Луческу в "Динамо"
Назначение Мирчи Луческу главным тренер киевского "Динамо" не осталось без реакции не только футболистов, но и других спортсменов. Не остался в стороне и борец и депутат Жан Беленюк.
Жан Белеюк является давним болельщиком "Динамо". Поэтому в назначении бывшего наставника донецкого "Шахтера" Мирчи Луческу в Динамо" увидел путь к примирению. Свою версию этого Беленюк опубликовал на своей странице в Instagram.
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"Мирный процесс урегулирования конфликта на Донбассе запущен", – подписал фото Жан Беленюк.
Реакция Жана Беленюка на представление Жана Беленюка / скриншот
Назначение Мирчи Луческу в "Динамо": главное
- 23 июля 2020 года румын Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо". До этого он 12 лет возглавлял донецкий "Шахтер" (с 2004 до 2016 года). После этого работал в российском "Зените" и со сборной Турции.
- Зарплата Луческу в "Динамо" составит 1,2 миллиона евро в год.
- Такое назначение вызвало немало негативных отзывов. Свое возмущение выразили болельщики "Динамо". Они даже встретились с президентом клуба Игорем Суркисом, разговор с которым выдался достаточно напряженным. А памятнику Валерию Лобановскому перед стадионом "Динамо" в Киеве завязали глаза, чтобы он не видел этого позора. Даже на русской версии Википедии Луческу назвали предателем.
- Бывший тренер "Динамо" Олег Блохин назвал это плевком ему в лицо. Все из-за слов румынского тренера о "Динамо" и Лобановском.