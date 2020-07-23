23 июля президент киевского "Динамо" Игорь Суркис представил экс-наставника "Шахтера" Мирчу Луческу в качестве главного тренера "бело-синих".

Вероятно, болельщики "горняков" злы на румынского специалиста. Об этом пишет Sport.ua.

К слову: Это плевок в глаза болельщикам: фаны "Динамо" выступили против Луческу и обещают акции протеста

Во всяком случае, отдельные пользователи свободной энциклопедии, которые исправили биографию Луческу, назвав его "главным тренером ФК "Мусора" и "предателем "Шахтера".

Что известно о Луческу?

74-летний румынский тренер подписал контракт с "Динамо" на 2 года. Луческу является легендой принципиального соперника "Динамо" – "Шахтера". С "Шахтером" Луческу в 2009 году выиграл Кубок УЕФА, а на пути к финалу победил "Динамо".

Луческу – восьмикратный чемпион Украины во главе "горняков". Возглавлял "Интер", "Галатасарай", "Бешикташ", "Зенит" и сборную Турции.