Мирний процес врегулювання конфлікту на Донбасі запущений, – Беленюк про Луческу в "Динамо"
Призначення Мірчи Луческу головним тренер київського "Динамо" не залишилося без реакції не лише футболістів, але й інших спортсменів. Не залишився осторонь і борець та депутат Жан Беленюк.
Жан Белеюк є давнім вболівальником "Динамо". Тож в призначенні колишнього наставника донецького "Шахтаря" Мірчи Луческу в Динамо" побачив шлях до примирення. Свою версію цього Беленюк опублікував на своїй сторінці в Instagram.
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"Мирний процес врегулювання конфлікту на Донбасі запущений", – підписав фото Жан Беленюк.
Реакція Жана Беленюка на представлення Жана Беленюка / скріншот
Призначення Мірчи Луческу в "Динамо": головне
- 23 липня 2020 року румун Мірча Луческу очолив київське "Динамо". До цього він 12 років очолював донецький "Шахтар" (з 2004 до 2016 року). Після цього працював в російському "Зеніті" та зі збірною Туреччини.
- Зарплата Луческу в "Динамо" складе 1,2 мільйона євро на рік.
- Таке призначення викликало чимало негативних відгуків. Своє обурення висловили вболівальники "Динамо". Вони навіть зустрілися з президентом клубу Ігорем Суркісом, розмова з яким видалася доволі напруженою. А пам'ятнику Валерію Лобановському перед стадіоном "Динамо" в Києві зав'язали очі, щоб він не бачив цієї ганьби. Навіть на російській версії Вікіпедії Луческу назвали зрадником.
- Колишній тренер "Динамо" Олег Блохін назвав це плювком йому в обличчя. Все через слова румунського тренера про "Динамо" та Лобановського.