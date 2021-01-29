Главный тренер Динамо Мирча Луческу рассказал, сколько зарабатывают футболисты киевского клуба. Румынский наставник заявил, что оклад некоторых игроков Динамо достигает сотен тысяч евро в месяц.

Источник: "Спорт Экспресс"

Главный тренер Динамо Мирча Луческу сравнил зарплаты футболистов в Украине и Италии.

Стоит внимания Суркис готов продать Динамо

По словам Луческу, больше миллиона евро получают только звездные футболисты в топ-клубах.

У меня в Динамо есть ребята, чья зарплата – 200 тысяч евро в год. В Италии, насколько я знаю, во многих командах средняя зарплата – 600-700 тысяч. Больше миллиона платят только звездам или в очень больших клубах,

– сказал Луческу.

Что известно о зарплате в Динамо

Недавно в СМИ подсчитали приблизительные зарплаты украинских футболистов. Игрок Динамо Виктор Цыганков оказался на 9-м месте с зарплатой в 1,2 миллиона евро в год.

Также в рейтинг вошел "динамовец" Сергей Сидорчук. Зарплата капитана "бело-синих" составляет 1 миллион евро.

Кстати Сколько Суркис заплатил футболистам Динамо за выход в Лигу чемпионов

В то же время президент киевлян Игорь Суркис в 2020 году заявлял, что в Динамо ни один футболист не зарабатывает миллион.

Заявление Суркиса противоречит информации, что больше миллиона долларов в Динамо зарабатывал испанец Фран Соль. Это якобы было ключевым условием при переходе Соля в Динамо в 2019 году.

По информации СМИ, зарплата Мирчи Луческу составляет 1,8 млн евро в год.