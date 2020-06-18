Ни у одного футболиста киевского "Динамо" зарплата не составляет миллион долларов. Наиболее высокооплачиваемым игроком является капитан команды Сергей Сидорчук.

Об этом рассказал президент "Динамо" Игорь Суркис в программе "ТаТоТаке".

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Сидорчук зарабатывает больше

Суркис заявил, что ситуация в "Динамо" не изменилась и сейчас больше всех зарабатывает Сергей Сидорчук.

"Он это своей работой доказал", – отметил Суркис.

Президент киевлян опроверг, что оклад Виктора Цыганкова составляет 2 миллиона евро, ничего не изменилось.

Мне смешно читать о том, что Цыганков получает 2 миллиона. Это не соответствует действительности,

– отметил Суркис.

По словам президента "Динамо", чтобы зарплата была выше, команда должна играть в Лиге чемпионов.

Ребята получают нормальную зарплату, но знают, что если хотят зарабатывать больше денег, нужно выходить в Лигу чемпионов. Хотите немного меньше – играйте в Лиге Европы. Если раньше они в Лиге Европы неплохо зарабатывали, то в этом сезоне не заработали ничего. Потому что такие команды нужно обыгрывать,

– заявил Суркис.

Он добавил, что в "Динамо" никто не зарабатывает миллион долларов в год.

Сообщалось, что более миллиона долларов в "Динамо" зарабатывает испанец Фран Соль. Будто бы это было ключевым условием при переходе Соля в "Динамо" в 2019 году.

Что там в "Шахтере"?

Для сравнения следует сказать, что в донецком "Шахтере" зарабатывают более миллиона долларов сразу несколько футболистов.

Около 1,6 миллиона зарабатывает вратарь сборной Украины Андрей Пятов.

Оклад бразильца Тайсона составляет около 2,2 миллиона долларов. Такой же заработок у Марлоса.