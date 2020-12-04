Киевское Динамо впервые с сезона 2016/2017 вышло в групповой этап Лиги чемпионов. После трех провальных квалификационных кампаний столичный клуб достиг успеха в сезоне-2020/2021.

Динамо прошло квалификацию Лиги чемпионов под руководством румынского тренера Мирчи Луческу. Об этом сообщает 24 канал.

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Как сообщает "ТаТоТаке", футболисты и тренеры Динамо получили премиальные за попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

Сообщается, что футболисты основного состава получили до 150 тысяч евро, из которых выплатили налоги.

Кроме того, после выхода в групповой этап Лиги чемпионов Динамо подписало контракт с рядом футболистов. По информации "ТаТоТаке", Луческу стал инициатором пересмотра зарплат игроков Динамо в лучшую сторону.

Осенью СМИ сообщали, что Луческу получит премиальные за выход Динамо в Лигу чемпионов. В частности, речь шла о 500 тысячах евро. В целом зарплата Луческу в Динамо составляет около 1,8 миллиона евро.

Как Динамо выступает в Лиге чемпионов

В квалификации Лиги чемпионов Динамо прошло АЗ Алкмар (2:0) и Гент (1:2, 3:0).

На групповом этапе киевляне пока не побеждали. Дважды "бело-синие" проиграли Барселоне (2:1, 4:0) и Ювентусу (2:0, 3:0).

В матче с венгерским Ференцварошем была зафиксирована ничья (2:2). Последний матч Лиги чемпионов Динамо проведет 8 декабря против Ференцвароша.