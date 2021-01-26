Президент киевского Динамо Игорь Суркис заявил, что готов продать клуб в будущем. Суркис является президентом Динамо с 2002 года.

Источник: Гордон

Игорь Суркис заявил, что продаст Динамо только в случае полной уверенности в покупке.

Кстати У меня есть мечта приехать на "Донбасс Арену" и обыграть там Шахтер – Игорь Суркис

Готов ли я продать Динамо? Если я буду понимать, что человек, который купит Динамо, сделает не так, как сделал Курченко для Металлиста, – я готов,

– отметил Суркис.

Ко сведению. Олигарх Сергей Курченко приобрел харьковский Металлист у Александра Ярославского. В 2013 году Курченко был избран президентом Металлиста. В 2014 году Курченко бежал из Украины на фоне Революции Достоинства. Олигарх отказался финансировать клуб, который со временем исчез с карты Украины.

Пока я жив, я развалить Динамо не дам

Суркис утверждает, что существует только одна причина, которая заставит его уйти с поста президента Динамо.

"Вот если вы сейчас скажете, что захотите порулить и возьмете на себя финансовую составляющую. А если вы скажете, что просто хотите порулить, наверное, я не уйду. Если у вас есть смелость порулить за свои деньги, значит, вы будете ответственно к этому относиться. А просто порулить, поболтать и развалить ... Пока я жив, я развалить Динамо не дам", – заверил Суркис.

Суркисы в Динамо: что известно

Президентом Динамо с 1993 до 1998 года был Григорий Суркис, старший брат Игоря Суркиса. В 1998 году Игорь Суркис стал первым вице-президентом Динамо.

С 2002 года он президент Динамо. Впрочем, по информации СМИ, Григорий Суркис сохранил свое влияние в Динамо.

Заметим, что Григорий Суркис – народный депутат Украины IX созыва от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

По данным украинского Forbes, братья Суркисы входят в топ-100 самых богатых украинцев. С состоянием в 285 миллионов долларов они занимают 31 место в рейтинге.

А вот в рейтинге самых богатых украинцев от журнала "Фокус" братья Суркисы на 16месте. "Фокус" оценивает состояние Суркисов в 631 миллион долларов.