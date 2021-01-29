Головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів, скільки заробляють футболісти київського клубу. Румунський наставник заявив, що оклад деяких гравців Динамо сягає сотень тисяч євро на місяць.

Джерело: "Спорт Экспресс"

Головний тренер Динамо Мірча Луческу порівняв зарплати футболістів в Україні та Італії.

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За словами Луческу, понад мільйон євро отримують тільки зіркові футболісти у топ-клубах.

У мене в Динамо є хлопці, чия зарплата – 200 тисяч євро на рік. В Італії, наскільки я знаю, у багатьох командах середня зарплата – 600-700 тисяч. Понад мільйон платять тільки зіркам або в дуже великих клубах,

– сказав Луческу.

Що відомо про зарплату в Динамо

Нещодавно у ЗМІ підрахували приблизні зарплати українських футболістів. Гравець Динамо Віктор Циганков опинився на 9-у місці із зарплатою в 1,2 мільйона євро в рік.

Також до рейтингу увійшов "динамівець" Сергій Сидорчук. Зарплата капітана "біло-синіх" складає 1 мільйон євро.

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Водночас президент киян Ігор Суркіс у 2020 році заявляв, що в Динамо жоден футболіст не заробляє мільйон.

Заява Суркіса суперечить інформації, що понад мільйон доларів у Динамо заробляв іспанець Фран Соль. Це буцімто було ключовою умовою під час переходу Соля у Динамо у 2019 році.

За інформацією ЗМІ, зарплата Мірчі Луческу складає 1,8 млн євро в рік.