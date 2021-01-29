Луческу назвав зарплату футболістів Динамо
Головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів, скільки заробляють футболісти київського клубу. Румунський наставник заявив, що оклад деяких гравців Динамо сягає сотень тисяч євро на місяць.
Джерело: "Спорт Экспресс"
Головний тренер Динамо Мірча Луческу порівняв зарплати футболістів в Україні та Італії.
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За словами Луческу, понад мільйон євро отримують тільки зіркові футболісти у топ-клубах.
У мене в Динамо є хлопці, чия зарплата – 200 тисяч євро на рік. В Італії, наскільки я знаю, у багатьох командах середня зарплата – 600-700 тисяч. Понад мільйон платять тільки зіркам або в дуже великих клубах,
– сказав Луческу.
Що відомо про зарплату в Динамо
Нещодавно у ЗМІ підрахували приблизні зарплати українських футболістів. Гравець Динамо Віктор Циганков опинився на 9-у місці із зарплатою в 1,2 мільйона євро в рік.
Також до рейтингу увійшов "динамівець" Сергій Сидорчук. Зарплата капітана "біло-синіх" складає 1 мільйон євро.
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Водночас президент киян Ігор Суркіс у 2020 році заявляв, що в Динамо жоден футболіст не заробляє мільйон.
Заява Суркіса суперечить інформації, що понад мільйон доларів у Динамо заробляв іспанець Фран Соль. Це буцімто було ключовою умовою під час переходу Соля у Динамо у 2019 році.
За інформацією ЗМІ, зарплата Мірчі Луческу складає 1,8 млн євро в рік.
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