"Минай" пополнил свой состав очередным опытным футболистом. Контракт с клубом подписал бывший голкипер "Днепра" и "Шахтера" Антон Каниболоцкий.

О трансфере футболиста сообщил официальный сайт закарпатского клуба. Насколько рассчитано соглашение пока не сообщается.

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Очередной трансфер

Последней командой вратаря стали львовские "Карпаты". Из-за карантина голкипер провел лишь один поединок за "Львов". Футболист уже готовится к первому поединку в составе закарпатского клуба, дебютировать Каниболоцкий может уже в следующем туре против "Александрии" Владимира Шарана. Вратарь будет занимать место в рамке ворот под 32 номером.

Антон Каниболоцкий – воспитанник киевского футбола. Профессиональную карьеру начинал в "Днепре", также выступал за "Кривбасс", "Шахтер", "Карпаты". Поиграл за границей – в азербайджанском "Карабахе" и польской "Медзе". В составе дончан был трехкратным чемпионом Украины, столько же выигрывал Кубок и Суперкубок Украины. В его активе немало игр за молодежную сборную, где выступал с 2008 года. Впервые в 2010 году голкипера вызвали и в главную команду страны.

Кто усилил "Минай"