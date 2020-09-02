"Минай" усилился бывшим голкипером "Шахтера", который трижды становился чемпионом Украины
"Минай" пополнил свой состав очередным опытным футболистом. Контракт с клубом подписал бывший голкипер "Днепра" и "Шахтера" Антон Каниболоцкий.
О трансфере футболиста сообщил официальный сайт закарпатского клуба. Насколько рассчитано соглашение пока не сообщается.
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Очередной трансфер
Последней командой вратаря стали львовские "Карпаты". Из-за карантина голкипер провел лишь один поединок за "Львов". Футболист уже готовится к первому поединку в составе закарпатского клуба, дебютировать Каниболоцкий может уже в следующем туре против "Александрии" Владимира Шарана. Вратарь будет занимать место в рамке ворот под 32 номером.
Антон Каниболоцкий – воспитанник киевского футбола. Профессиональную карьеру начинал в "Днепре", также выступал за "Кривбасс", "Шахтер", "Карпаты". Поиграл за границей – в азербайджанском "Карабахе" и польской "Медзе". В составе дончан был трехкратным чемпионом Украины, столько же выигрывал Кубок и Суперкубок Украины. В его активе немало игр за молодежную сборную, где выступал с 2008 года. Впервые в 2010 году голкипера вызвали и в главную команду страны.
Кто усилил "Минай"
- Одними из первых, кто подписал контракт с закарпатским клубом стали два воспитанника "горняков". Клуб арендовал у чемпионов Украины молодых защитников Кирилла Меличенко и Дмитрия Павлиша.
- Также "Минай" усилил хорватский футболист Мислав Матич. Впервые в истории клуба цвета команды будет защищать легионер из Хорватии.
- Лагерь "лис" на постоянной основе пополнил Денис Кожанов из "Волыни".
- Сегодня, 2 сентября, клуб официально объявил о подписании форварда Антона Шиндера. Игрок уже даже успел отметиться дублем на новую команду.