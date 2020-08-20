В новом сезоне цвета "Миная" будут защищать два воспитанника "Шахтера". Клуб арендовал у чемпионов Украины молодых защитников Кирилла Меличенка и Дмитрия Павлиша.

Об этом сообщает официальный сайт новичка УПЛ.

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Что известно о Кирилле Меличенке

Кирилл Меличенко – 21-летний воспитанник школы киевского "Арсенала", за который в разных возрастных категориях ДЮФЛ провел 68 матчей и забил 10 мячей. С 2017 года в Академии "Шахтера" и уже через год стал чемпионом Украины.

Что известно о Дмитрии Павлише

Дмитрий Павлиш – 21-летний воспитанник Академии "Шахтера". Родился в Мукачево и до 2012-го года именно на Закарпатье занимался футболом. Чемпион ДЮФЛ в возрастных категориях U14 (2013) и U15 (2014). Результативно провел сезон 2017/18 в чемпионате U19 (25 матчей, 5 голов). С 2018 года выступал за молодежный состав. В позиции – левый защитник, который выполняет большой объем работы на оборону и атаку.