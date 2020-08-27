Закарпатский "Минай" пополнится ветераном украинского футбола Антоном Шиндером. Клуб близок к подписанию контракта на один сезон.

Воспитанник сумской школы может вернуться в УПЛ уже в ближайшие дни, если стороны придут к согласию, сообщает Sport.ua.

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Прошлым клубом Шиндера был "Швабах", который выступает в четвертой по силе лиге Германии. Скорее всего нападающий снова вернется в этот клуб после выступлений в украинском чемпионате.

Что известно о Шиндере

В 18-летнем возрасте переехал в Германию, где выступал за местный "Ян", пока его не пригласили в донецкий "Шахтер". Закрепиться в составе "горняков" нападающему не удалось, он сыграл за "Шахтер-3" пять матчей, где отметился 1 голом. Впоследствии вернулся в Германию. За границей он играл за малоизвестные немецкие клубы "Гройтер", "Гройтер Фюрт-2", "Аален" и "Ян".

В период с 2011 по 2012 год Шиндер вызывался в сборную Украины, в футболке которой провел 2 матча. А уже в 2010 году вернулся снова в Украину: игрока пригласила симферопольская "Таврия", где Шиндер провел чуть ли не самые лучшие годы в своей карьере. После удачных выступлений был снова приглашен в "Шахтер", подписав контракт на три года.

В 2014 году отправился в аренду в "Черноморец", затем в "Ворсклу". Уже в 2017 году подписал полноценный контракт с российским "Амкаром", где сыграл всего 8 матчей. Клуб досрочно расторг соглашение с украинцем. Играл за венгерский "Кишвад" и донецкий "Олимпик".

В сезоне 2011/12 играл за сборную Украины, за которую провел 2 матча.