Новичок украинской Премьер-лиги (УПЛ) закарпатский "Минай" начал усиливаться перед стартом сезона. Ряды закарпатцев пополнил теперь уже бывший лидер луцкой "Волыни" Денис Кожанов.

Кожанов, который стал лучшим бомбардиром прошлого сезона в Первой лиге, теперь игрок "Миная". Об этом официально сообщает сайт закарпатцев.

Кстати: "Минай" обновил эмблему: видео

Футболист подписал контракт с "Минаем", однако детали сделки стороны не раскрывают.

Что известно о Денисе Кожанове

Воспитанник "Мариуполя" и донецкого "Шахтера". Яркую часть карьеры провел во львовских "Карпатах".

Цвета "львов" защищал с 2007 года и за львовян сыграл более ста матчей в УПЛ и еврокубках.

Кожанов также играл за "Севастополь", молдавскую "Дачию", "Верес" и луцкую "Волынь".

В активе Кожанова есть матчи за сборную Украины.

Денис уже готовится с "Минаем" и может дебютировать в ее составе в 1 туре УПЛ против ПФК "Львов".