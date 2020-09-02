Украинский нападающий Андрей Борячук следующий сезон будет играть в венгерском "Мезекевешд". Арендное соглашение футболиста рассчитано на 1 год.

Официально о трансфере сообщает сайт клуба. В минувшем сезоне 24-летний футболист с января играл в аренде за “Ризеспор”, в его активе 6 матчей.

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Официальный трансфер

В прошлом сезоне “Мезекевешд” финишировал на 4 месте в чемпионате Венгрии, сейчас команда занимает 7 строчку.

Отметим, что за "желто-синих" играют уже несколько украинцев, а это Андрей Нестеров, Шандор Вайда, Михаил Месхи и Данила Рябенко.

На протяжении всего существования клуб играл в низших лигах страны. Сезон 2012/13 стал историческим для команды. Они впервые стали чемпионами и получили право играть в элитном дивизионе Венгрии. В 2020 году стал финалистом Кубка Венгрии.

Украинец уже 12 сентября сможет дебютировать за английский клуб в матче чемпионата против "Будафоку".

Карьера Андрея Борячука

Борячук за первую команду "Шахтера" дебютировал в 2015 году, в матче Кубка Украины против "Тернополя" и в первом же матче отметившись голом. В 2016 году провел первый матч в Лиге Европы против "Шальке 04".

В составе донецкого клуба стал чемпионом Украины в сезоне 2016/17. Также Андрей Борячук является обладателем кубка Украины этого же года.

С 2017/19 года выступал в "Мариуполе", сыграл 43 матча и отметился 12 голами.