"Минай" поповнив свій склад черговим досвідченим футболістом. Контракт із клубом підписав колишній голкіпер "Дніпра" та "Шахтаря" Антон Каніболоцький.

Про трансфер футболіста повідомив офіційний сайт закарпатського клубу. Наскільки розрахована угода наразі не повідомляється.

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Черговий трансфер

Останньою командою воротаря стали львівські "Карпати". Через карантин голкіпер провів лише один поєдинок за "левів". Футболіст вже готується до першого поєдинку у складі закарпатського клубу, дебютувати Каніболоцький може вже у наступному турі проти "Олександрії" Володимира Шарана. Воротар займатиме місце у рамці воріт під 32 номером.

Антон Каніболоцький – вихованець київського футболу. Професійну кар’єру починав у "Дніпрі", також виступав за "Кривбас", "Шахтар", "Карпатах". Пограв за кордоном – в азербайджанському "Карабаху" та польській "Медзі". У складі донеччан був триразовим чемпіоном України, стільки ж вигравав Кубок та Суперкубок України. У його активі чимало ігор за молодіжну збірну, де виступав із 2008 року. Вперше у 2010 році голкіпера викликали і у головну команду країни.

Хто підсилив "Минай"