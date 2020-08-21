Состав новичка украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Минай" усилил хорватский футболист Мислав Матич. Впервые в истории "Миная" цвета команды будет защищать легионер из Хорватии.

"Минай" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с Миславом Матичем. Детали контракта не раскрываются.

Кстати: Матч "Львов" – "Минай" перенесен

Что известно о новичке "Миная"?

Мислав – 20-летний футболист из клуба "Локомотив" Загреб. В систему этой команды попал в 2018-м году.

Сначала играл за молодежные команды, затем за основу.

Также Матича вызвали в сборную Хорватии U-19, за которую он играл в квалификации к Юношескому Евро, и U-20, где сыграл 3 матча.

Хорват играл под руководством тренера киевского "Динамо" Огнена Вукоевича, который тренировал юношескую сборную.

Мислав по позиции центральный защитник.

Трансферы "Миная"

Закарпатский клуб, который впервые в истории вышел в УПЛ, успел осуществить несколько трансферов перед стартом сезона.

Лагерь "лис" на постоянной основе пополнил Денис Кожанов из "Волыни". Также закарпатцы арендовали двух игроков у "Шахтера".