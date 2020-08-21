"Минай" усилился хорватским футболистом, которого тренировал Вукоевич
Состав новичка украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Минай" усилил хорватский футболист Мислав Матич. Впервые в истории "Миная" цвета команды будет защищать легионер из Хорватии.
"Минай" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с Миславом Матичем. Детали контракта не раскрываются.
Кстати: Матч "Львов" – "Минай" перенесен
Что известно о новичке "Миная"?
Мислав – 20-летний футболист из клуба "Локомотив" Загреб. В систему этой команды попал в 2018-м году.
Сначала играл за молодежные команды, затем за основу.
Также Матича вызвали в сборную Хорватии U-19, за которую он играл в квалификации к Юношескому Евро, и U-20, где сыграл 3 матча.
Хорват играл под руководством тренера киевского "Динамо" Огнена Вукоевича, который тренировал юношескую сборную.
Мислав по позиции центральный защитник.
Трансферы "Миная"
Закарпатский клуб, который впервые в истории вышел в УПЛ, успел осуществить несколько трансферов перед стартом сезона.
Лагерь "лис" на постоянной основе пополнил Денис Кожанов из "Волыни". Также закарпатцы арендовали двух игроков у "Шахтера".