Неожиданный поворот для Миная

Минай продержался в УПЛ всего один сезон. Клуб заработал лишь 18 очков и покинул дивизион уже после дебютного сезона.

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После этого появилась информация, что клуб может вообще исчезнуть с футбольной карты Украины. Владельцы Миная рассматривали возможность распустить команду. Они хотели сделать акцент на детском футболе.

Теперь Минай может автоматически вернуться в УПЛ. По информации журналиста Олега Ящука, закарпатский клуб – главный фаворит на повышение в классе. Все из-за того, что трем клубам чемпионата Украины сейчас категорически отказывают в выдаче аттестации. Не сообщается, какие именно клубы могут быть под угрозой исчезновения.

Теперь снова можно широко улыбнуться. Это украинский футбол! Команда из Закарпатья скорее всего вернется или останется в элите. Руководство клуба уже активно ведет диалог с премьер-лигой и стремится воспользоваться вторым шансом. Минай оповестили, что они первые в очереди. Спросите, почему? Трем нынешним клубам УПЛ сейчас категорически отказывают в выдаче аттестата. Ирония судьбы?,

– написал журналист.

Интересно, что в авторской программе на ютубе "Цыганык LIVE" Игорь Цыганык рассказал, что донецкий Олимпик может прекратить свое существование. Их президент Владислав Гельзин получил дисквалификацию на 5 лет.