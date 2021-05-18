Минай был последним шансом для Милевского

Артем Милевский не собирается остаться в Минае, вылетевшем из УПЛ. 36-летний футболист 1 июня станет свободным агентом.

К теме Не в Украине: СМИ раскрыли будущий клуб Милевского

Игрок пока не определился со своим будущим. Не исключено, что форвард завершит карьеру футболиста. Об этом заявил Александр Панков – менеджер Милевского.

Контракт у Милевского с Минаем до лета 2022 года. Но была договоренность, что в Первой лиге играть не будем. Разойдемся с Минаем. Возвращение в УПЛ – не ошибка, а большой плюс для Артема. Конечно, хотелось голов и ассистов, но, к сожалению, не получилось,

– рассказал агент.

В ближайшее время Милевский решится, есть ли у него мотивация оставаться в футболе, или заниматься другими делами за пределами футбольного поля.

Сейчас футболист улетел в Беларусь. Такая поездка натолкнула инсайдеров на то, что игрок может подписать контракт с одним из местных клубов. Также не исключено, что форвард может присоединиться к одному из дебютантов УПЛ в сезоне-2021/2022.

Карьера Милевского в Минае