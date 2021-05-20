Возвращение легенд

Любительские Карпаты хотят воспользоваться вылетом Миная из УПЛ. Клуб из Львова хочет позвать в свой состав двух игроков Миная – Дениса Кожанова и Андрея Ткачука.

Вот так Большое объединение: львовские, галицкие и любительские Карпаты могут стать одним клубом

В новом сезоне львовский клуб будет играть во Второй лиге, поэтому уже ищет опытных игроков для чемпионата. Оба футболиста хорошо знакомы львовским фанатам. Игроки уже защищали "зелено-белые" цвета.

Минай сразу после дебютного сезона в УПЛ вылетел в Первую лигу. После чего, клуб начали покидать возрастные футболисты – Антон Шиндер, Антон Каниболоцкий и Мислав Матич.

Любимец львовской публики Кожанов трижды становился игроком Карпат. Сначала, это произошло в январе 2008 года, когда подписал арендное соглашение. Уже в июле того же года, львовский клуб продлил аренду игрока Шахтера. В третий раз, футболист вернулся в команду из Города Льва в 2014 году, пробыв во Львове 2 года.

У Ткачука истекает контракт с Минаем в конце июня 2021 года, поэтому опорник может перейти в Карпаты на правах свободного агента. 33-летний Ткачук в январе 2007 года перешел из Карпат-2. В главной команде Карпат выступал до марта 2013 года и был отправлен в аренду в киевский Арсенал. Однако, там не задержался и уже в конце июня того же года вернулся во "Львы". Покинул Карпаты в январе 2014 года.

Интересно! Главным наставником любительских Карпат является Андрей Тлумак, который ранее выступал вместе с Кожановым и Ткачуком на одном футбольном поле. Все футболисты выводили Карпаты в Лигу Европы.