Несподіваний поворот для Минаю

Минай протримався в УПЛ лише один сезон. Клуб заробив лише 18 очок та покинув дивізіон вже після дебютного сезону.

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Після цього з'явилась інформація, що клуб може взагалі зникнути з футбольної карти України. Власники Минаю розглядали можливість розпустити команду. Вони хотіли зробити акцент на дитячому футболі.

Тепер Минай може автоматично повернутись в УПЛ. За інформацією журналіста Олега Ящука, закарпатський клуб – головний фаворит на підвищення у класі. Все через те, що трьом клубам чемпіонату України наразі категорично відмовляють у видачі атестації. Не повідомляється, які саме клуби можуть бути під загрозою зникнення.

Тепер знову можна широко посміхнутись. Це український футбол! Команда із Закарпаття радше за все повернеться чи залишиться в еліті. Керівництво клубу вже активно веде діалог з Прем'єр-лігою та прагне скористатись другим шансом. Минаю сповістили, що вони перші в черзі. Спитаєте, чому? Трьом нинішнім клубам УПЛ наразі категорично відмовляють у видачі атестату. Іронія долі?,

– написав журналіст.

Цікаво, що в авторській програмі на ютубі "Циганик LIVE" Ігор Циганик розповів, що донецький Олімпік може припинити своє існування. Їх президент Владислав Гельзін отримав дискваліфікацію на 5 років.