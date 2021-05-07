Будущее Миная

Минай решил скандально стукнуть дверью в УПЛ. Теперь клуб и вообще может прекратить свое существование.

Как это было Минай со скандалом вышел на матч с Шахтером и покинул УПЛ: видео

Минай с опозданием, причины которого не объяснил, приехал на НСК "Олимпийский" перед матчем с Шахтером. Поэтому поединок начался с задержкой 35 минут. Футболисты команды не хотели выходить на футбольное поле. Игроки якобы откладывали свой вылет из УПЛ.

Матч Минай – Шахтер завершился разгромной победой "горняков" 0:4.

Дебютанту УПЛ осталось сыграть лишь один прощальный поединок против полтавской Ворсклы (9 мая).

Теперь появилась информация, что владельцы клуба рассматривают возможность распустить команду. Руководство Миная может сделать акцент только на развитии детского футбола. Не исключено, что со следующего сезона мы не увидим Минай в Первой лиге.

Возможно, во внутренней "кухне" команды витает напряженная атмосфера. В последних поединках команде почему-то не помогали опытные игроки – Милевский, Нуриев, Кожанов и Шиндер. Последний вообще уже покинул команду.