С детства за "Динамо": реакция соцсетей на назначение Луческу
"Динамо" назначило экс-наставника "Шахтера" Мирчу Луческу главным тренером команды. Неожиданное назначение вызвало немалый резонанс среди футбольных болельщиков.
Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года с возможностью продления, пишет 24 канал. Но некоторые сторонники считают, что "Динамо" уволит Луческу еще до старта сезона.
К теме: Луческу официально возглавил "Динамо": детали
Что интересно, первый официальный матч во главе "Динамо" Луческу сыграет против "Шахтера" в поединке за Суперкубок Украины.
Возмущаются назначением Луческу не только ультрас "Динамо", но, похоже и "Шахтера". В "Википедии" 74-летнего тренера назвали предателем "Шахтера".
Луческу часто остро высказывался о "Динамо", когда возглавлял "Шахтер". Наверное, все в прошлом и он тайно был фанатом "Динамо"?
Кое-кто прибег к шуткам с силовиками и заявил, что глава МВД Арсен Аваков взял под личный контроль назначение Луческу.
Другие пользователи соцсетей шутят, что приглашение Луческу в "Динамо" – это одно из требований луцкого террориста.
Скриншот
Не обошлось в соцсетях без шуток, связанных с Михаилом Кополовцем.
Напомнили Луческу и о легендарной шапке, которую он бросил во время матча с киевлянами.
-
Защищенный Sigma mobile X-treme PQ20: обзор, характеристики и цена23 июня , 16:32
-
Новый тренер "Динамо", "Шахтер" возвращает футболиста сборной Украины: новости спорта 21 июля22 июля , 07:20
-
Футбольный тренер Ряшко и два человека погибли в страшном ДТП возле Мукачево: состояние жены20 июля , 12:49