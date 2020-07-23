"Динамо" назначило экс-наставника "Шахтера" Мирчу Луческу главным тренером команды. Неожиданное назначение вызвало немалый резонанс среди футбольных болельщиков.

Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года с возможностью продления, пишет 24 канал. Но некоторые сторонники считают, что "Динамо" уволит Луческу еще до старта сезона.

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Природа настолько очистилась, что фанаты Динамо возвращаются к мысли об отставке гоавного тренера еще до его первого официального матча — Нет времени объяснять (@loniuk) July 23, 2020

Что интересно, первый официальный матч во главе "Динамо" Луческу сыграет против "Шахтера" в поединке за Суперкубок Украины.

Возмущаются назначением Луческу не только ультрас "Динамо", но, похоже и "Шахтера". В "Википедии" 74-летнего тренера назвали предателем "Шахтера".

А вы говорите мир не сошёл с ума))))

Мирча Луческу главный тренер Динамо Киев. pic.twitter.com/vIlU9Ret78 — Олег Володарський (@Volodarskiyy) July 23, 2020

Луческу часто остро высказывался о "Динамо", когда возглавлял "Шахтер". Наверное, все в прошлом и он тайно был фанатом "Динамо"?

Мірча Луческу: "Я з дитинства за Динамо" pic.twitter.com/xkoDNZkm1j — Пан брат Отрєбє (@antonohaio) July 23, 2020

Кое-кто прибег к шуткам с силовиками и заявил, что глава МВД Арсен Аваков взял под личный контроль назначение Луческу.

арсен аваков взяв під особистий контроль призначення мірчи луческу головним тренером Динамо Київ — КУПУЙТЕ НАБОЇ (@XEPCOH_UA) July 23, 2020

Другие пользователи соцсетей шутят, что приглашение Луческу в "Динамо" – это одно из требований луцкого террориста.



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Не обошлось в соцсетях без шуток, связанных с Михаилом Кополовцем.

Напомнили Луческу и о легендарной шапке, которую он бросил во время матча с киевлянами.