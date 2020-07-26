Сердце "горняка": пополнит ли тренерский штаб "Динамо" Шевчук – ответ экс-футболиста
Бывший тренер "Олимпика" и легенда обороны донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук отказался от предложения помочь Луческу на тренерском мостике извечного соперника "Динамо". Он сказал, что отказал румыну сразу из-за понятных обстоятельств.
Шевчук поделился своим ответом на предложение румынского специалиста в комментарии телеканалу Футбол.
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Отказ "горняка"
По его словам, Луческу хотел разговаривать с футболистом о будущих планах и помощи киевскому клубу. Но бывший футболист "горняков" сразу дал отрицательный ответ.
Мистер, не нужно никаких разговоров, я желаю удачи, но не смогу в силу понятных обстоятельств,
– заявил Шевчук.
Он также добавил, что знает, что тренер по физподготовке Карло Николини, с которым они работали около 20 лет, также отказал Луческу через понятные обстоятельства. Намекая на то, что они не хотят работать в составе извечного соперника "горняков".
Что известно о тренерском штабе Луческу в " Динамо"
- В штабе Луческу будет помогать тренер вратарей "Динамо" Михаил Михайлов. Он работал в команде и при Алексее Михайличенко.
- Вероятно, помощником Луческу может стать Александр Спиридон. Он работал с Мирчей в "Шахтере".
- На сайте "Динамо" пока есть информация о Луческу, тренерах по физподготовке и врачах. Что интересно, в списке Леонид Миронов. Это врач, который связан с проваленным допинг-тестом Артема Беседина.
- Сообщалось, что легенда киевлян Олег Гусев может стать помощником Луческу.