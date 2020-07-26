Бывший тренер "Олимпика" и легенда обороны донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук отказался от предложения помочь Луческу на тренерском мостике извечного соперника "Динамо". Он сказал, что отказал румыну сразу из-за понятных обстоятельств.

Шевчук поделился своим ответом на предложение румынского специалиста в комментарии телеканалу Футбол.

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Отказ "горняка"

По его словам, Луческу хотел разговаривать с футболистом о будущих планах и помощи киевскому клубу. Но бывший футболист "горняков" сразу дал отрицательный ответ.

Мистер, не нужно никаких разговоров, я желаю удачи, но не смогу в силу понятных обстоятельств,

– заявил Шевчук.

Он также добавил, что знает, что тренер по физподготовке Карло Николини, с которым они работали около 20 лет, также отказал Луческу через понятные обстоятельства. Намекая на то, что они не хотят работать в составе извечного соперника "горняков".

Что известно о Шевчуке? 41-летний экс-футболист и один из лидеров защиты сборной Украины почти всю карьеру провел в "Шахтере". После окончания карьеры футболиста стал тренером. Возглавлял донецкий "Олимпик". Сейчас является экспертом программы "Большой футбол" на канале "Футбол 1".

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