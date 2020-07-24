Румынский специалист Мирча Луческу возглавил "Динамо", который является принципиальным соперником "Шахтера". Ранее тренер хотел вернуться в тренерское кресло "горняков", но руководство дончан отказало Луческу.

Румынский специалист хотел возглавить "горняков" еще в 2018 году, сообщает Football.ua.

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Отказ "горняков"

Контракт главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсека заканчивался в конце сезона, а новое соглашение еще не подписали.

Именно тогда Луческу предложил свои услуги руководству донецкого клуба, чтобы снова вернуться в тренерское кресло команды из Донецка. Однако руководство "Шахтера" не слишком заинтересовалось в предложении со стороны специалиста и отказало румыну.

Позже "оранжево-черные" переподписали контракт с Фонсека, а через год, после ухода португальского специалиста в итальянскую "Рому", тренером стал Луиш Каштру.

Назначение Луческу главным тренером "Динамо" вызвало бурю негодования со стороны футбольного сообщества.

Луческу возглавил "Динамо": главное