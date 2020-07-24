Новый тренер "Динамо" Мирча Луческу мог оказаться в "Шахтере"
Румынский специалист Мирча Луческу возглавил "Динамо", который является принципиальным соперником "Шахтера". Ранее тренер хотел вернуться в тренерское кресло "горняков", но руководство дончан отказало Луческу.
Румынский специалист хотел возглавить "горняков" еще в 2018 году, сообщает Football.ua.
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Отказ "горняков"
Контракт главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсека заканчивался в конце сезона, а новое соглашение еще не подписали.
Именно тогда Луческу предложил свои услуги руководству донецкого клуба, чтобы снова вернуться в тренерское кресло команды из Донецка. Однако руководство "Шахтера" не слишком заинтересовалось в предложении со стороны специалиста и отказало румыну.
Позже "оранжево-черные" переподписали контракт с Фонсека, а через год, после ухода португальского специалиста в итальянскую "Рому", тренером стал Луиш Каштру.
Назначение Луческу главным тренером "Динамо" вызвало бурю негодования со стороны футбольного сообщества.
Луческу возглавил "Динамо": главное
- 74-летний Луческу вчера, 23 июля, официально стал тренером киевского "Динамо". Стороны заключили контракт на 2 года с опцией продления.
- По информации СМИ, зарплата Луческу в "Динамо" составит 1,2 миллиона евро в год. В контракте предусмотрены бонусы.
- Если Луческу выведет команду в Лигу чемпионов и выигрывает чемпионат Украины, то получит 2,2 миллиона евро.
- Назначение Луческу главным тренером "Динамо" вызвало бурю негодования со стороны футбольного сообщества.