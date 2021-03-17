Милан и МЮ 18 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы попытаются определить еще одного четвертьфиналиста турнира. Букмекеры оценили шансы клубов на победу.

Милан – Манчестер Юнайтед: после ничьей

В первой встрече этих команд футболисты не смогли определить победителя. Милан в добавленные арбитром минуты вырвал в матче с МЮ ничью (1:1). Ответный матч состоится на "Сан-Сиро", где преимуществом будут обладать "россонери", которые имеют в своем активе один гол на выезде.

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Даже нулевая ничья будет устраивать команду Стефано Пиола и позволит Милану выйти в 1/4 финала Лиги Европы. Клубы в разном настроении подходят к поединку. Милан минимально проиграл Наполи (0:1), в этом противостоянии "россонери" в добавленное арбитром время заработали красную карточку.

МЮ с таким же счетом завершил встречу против Вест Хэм, но в свою пользу (1:0). Единственный гол в собственные ворота забил защитник "молотобойцев" Крейг Доусон. Интересно, что оба клуба идут в своих чемпионатах стран на вторых местах.

Матч 1/8 финала Лиги Европы Милан – МЮ состоится 18 марта в 22:00.

Прогноз от Favbet

Хотя МЮ играет на выезде, но именно на их победу ставят букмекеры – 2,23. В том, что успех во встрече будут праздновать на "Сан-Сиро" хозяева – 3,40. Учитывая. что первый поединок завершился ничьей, то не исключено, что во втором матче можно ждать мирового – 3,45.

"Красные дьяволы" выйдут в 1/4 финала Лиги Европы – 1,72, а команда Стефано Пиоли станет четвертьфиналистом и продолжит борьбу за трофей – 2,23.

Болельщики обоих клубов смогут праздновать голы любимых команд – 1,81. Кто сможет размочить нули на табло? Первый результативный выстрел в матче следует ожидать от футболистов команды Уле Гуннара Сульшера – 1,79. На то, что первыми в поединке отметятся хозяева поля – 2,31. Первый гол будет до 15 минуты встречи – 3,25.

От кого следует ждать голов? Скорее всего Златан Ибрагимович и Бруно Фернандес запишут свои фамилии в протокол матча – 2,40 и 2,50 соответственно. Гол Амады Диалло, который стал автором результативного удара МЮ в первой встрече, оцененный в 4,50. Также не следует забывать о Маркусе Рашфорде – 3,50.