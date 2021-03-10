В четверг, 11 марта, Манчестер Юнайтед на своем поле будет принимать Милан в матче Лиги Европы. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Манчестер Юнайтед – Милан: прогноз

Манчестер Юнайтед в первом раунде плей-офф Лиги Европы легко прошел Реал Сосьедад. "Баски" так и не смогли забить хотя бы один мяч. Первая игра завершилась в пользу МЮ со счетом 4:0, а ответный матч вничью – 0:0.

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О текущем состоянии Манчестер Юнайтед лучше всего скажет недавний матч с Манчестер Сити. В минувшее воскресенье команда Уле-Гуннара Сульшера прервала невероятную победную серию соперника. "Красные дьяволы" одержали уверенную победу со счетом 2:0.

Тем временем Милан в 1/16 финала обыграл по сумме двух матчей Црвену Звезду. И что интересно," россонери " прошли дальше лишь благодаря правилу выездному голу. Обе игры завершились вничью – 2:2 в Белграде и 1:1 в Милане.

В чемпионате Италии Милан на данный момент второй, отставание от Интера составляет уже шесть очков. По всей видимости, с мечтами о Скудетто придется попрощаться как минимум до следующего сезона.

Манчестер Юнайтед-Милан: прогноз от Favbet

Букмекеры отдают существенную победу МЮ – 1,66. Коэффициент победы Милана оценен втрое больше – 5,70. Ничья в основное время – 4,25.

На проход Манчестер Юнайтед в 1/4 финала Лиги Европы эксперты дают коэффициент 1,53, а на то, что дальше пройдет Милан – 2,82.

Эксперты верят, что обеим командам удастся отличиться во встрече – 1,83. Тогда, кто же забьет первым? Фанаты "красных дьяволов" первыми в матче будут праздновать взятие ворот – 1,50. Хотя довольно неплохой коэффициент стоит и на то, что счет на табло первым розмочить Милан – 2,97.

Вероятно, основное время поединка завершится со счетом 1:1. Именно такой исход противостояния оценен в 7,20. На хотя бы минимальную победу 1:0 команды Уле-Гуннара Сульшера можно сделать ставку с коэффициентом 7,30.