В воскресенье, 14 марта, Милан сыграл на "Сан-Сиро" против Наполи в рамках 24 тура итальянской Серии А. Гол Политано принес минимальную победу гостям.

Милан – Наполи 0:1

Гол: Политано, 49

Удаление: Ребич, 90+2 (Милан)

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Первую опасность возле ворот Наполи создали Эрнандес и Чалханоглу. Игроки несколько раз обыграли в стеночку, но выстрел последнего не удался.

Зелински мог открыть счет в матче. Он получил классный заброс за спину защитника и уже в падении наносил удар, но Доннарумма в эффектном прыжке парировал удар.

Через несколько минут снова Зелински угрожал воротам Милана, но мяч разминулся со штангой. Кэсси пробивал с дальнего расстояния прямо в центр ворот, где находился Оспина. Команды при "сухом" счете ушли в раздевалку.

Классная контратака Наполи

На перемене футболистам Наполи удалось забить быстрый гол. Гости выбежали в классную стремительную контратаку, которую реализовал Политано – 0:1.

Вместо того, чтобы отыграться Милан создал себе проблем – удаление. Правда, произошло это в добавленное арбитром время. Ребич не понятно для чего грубо сфолил в атаке и увидел перед собой красную карточку и покинул поле.

В итоге – 0:1 минимальная победа Наполи. Дженнаро Гаттузо нанес поражение бывшей команде, за которую выступает течение долгих 13 лет. Сейчас его подопечные идут 5-ми, в их активе 50 очков. Милан с 56 пунктами остается на 2-й строчке.

Милан – Наполи видеообзор