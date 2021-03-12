Манчестер Юнайтед 11 марта провел первый матч в 1/8 финала Лиги Европы против Милана. Единственный гол за "красных дьяволов" забил 18-летний Амад Диалло.

Дебютный гол в Лиге Европы

Болельщиков ждал один из центральных поединков на этой стадии в Лиге Европы. Милан и МЮ выдали равное начало встречи и в первом тайме ни разу не смогли огорчить вратарей.

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Первого гола в поединке пришлось ждать аж 50 минут. Для автора результативного удара Амады Диалло этот поединок стал вторым в розыгрыше еврокубков. 18-летний вингер вышел на футбольное поле как раз во втором тайме.

Диалло откликнулся на хороший заброс из глубины поля от Бруну Фернандеша и головой пробил мимо голкипера. Амаду стоял к воротам Милана спиной, что значительно осложняло его позицию.

Диалло перешел в МЮ из Аталанты в январе 2021 года, подписав 5-летний контракт с возможностью пролонгации еще на один год.

Милан лишь в добавленное к матчу время смог сравнять счет. Гол в активе Симона Кьера. В итоге – 1:1.

Ответный Матч состоится 18 марта в Милане.

Видео гола Амаду Диалло