Был спиной к воротам: 18-летний вундеркинд МЮ забил красивый гол головой в ЛЕ – видео
Манчестер Юнайтед 11 марта провел первый матч в 1/8 финала Лиги Европы против Милана. Единственный гол за "красных дьяволов" забил 18-летний Амад Диалло.
Источник:24 канал
Дебютный гол в Лиге Европы
Болельщиков ждал один из центральных поединков на этой стадии в Лиге Европы. Милан и МЮ выдали равное начало встречи и в первом тайме ни разу не смогли огорчить вратарей.
Больше о матче Милан спасся от поражения Манчестер Юнайтед благодаря голу на 90+2 минуте: видео
Первого гола в поединке пришлось ждать аж 50 минут. Для автора результативного удара Амады Диалло этот поединок стал вторым в розыгрыше еврокубков. 18-летний вингер вышел на футбольное поле как раз во втором тайме.
Диалло откликнулся на хороший заброс из глубины поля от Бруну Фернандеша и головой пробил мимо голкипера. Амаду стоял к воротам Милана спиной, что значительно осложняло его позицию.
- Диалло перешел в МЮ из Аталанты в январе 2021 года, подписав 5-летний контракт с возможностью пролонгации еще на один год.
Милан лишь в добавленное к матчу время смог сравнять счет. Гол в активе Симона Кьера. В итоге – 1:1.
Видео гола Амаду Диалло
Поделиться новостью