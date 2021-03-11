Одной из самых интересных пар на стадии 1/8 финала Лиги Европы является Манчестер Юнайтед – Милан. В четверг, 11 марта, команды сыграли первый матч на "Олд Траффорд".

Манчестер Юнайтед – Милан 1:1

Голы: Диалло, 50 – Кьяер, 90+2

Обе команды подошли к этому матчу не в оптимальных составах. Оба тренера не смогли рассчитывать на ряд ключевых игроков. Не сыграл в этом матче и Златан Ибрагимович, который в свое время выступал и за МЮ, а теперь играет за Милан.

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Еще до 10-й минуты встречи гости дважды забили. Но оба раза голы не были засчитаны. В Леау зафиксировали офсайд, а Кессье подыграл себе рукой во время атаки. Правда это увидели только после просмотра видеоповтора.

Единственный шанс МЮ забить в первом тайме упустил Магуайр. Защитник попал в штангу, пробивая с метра.

Зато забить хозяевам удалось в начале второго тайма. Бруну Фернандеш сделал заброс в штрафную чуть ли не с центра поля, и Диалло головой пробил мимо Доннарумма, который неудачно вышел на перехват.

Шанс удвоить преимущество своей команды упустил Джеймс, который тоже не забил с близкого расстояния.

Расплата за это пришла уже в компенсированное арбитром время. После подачи с углового Кьяер оторвался от опекуна и головой отправил мяч в ворота. Хендерсон мог спасти МЮ, но не сумел рукой попасть по мячу, который летел под перекладину.

Видеообзор матча МЮ – Милан

В итоге ничья 1:1. И теперь самого сильного в этой паре команды определят 18 марта на "Сан Сиро".