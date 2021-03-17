Мілан та МЮ 18 березня у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи спробують визначити ще одного чвертьфіналіста турніру. Букмекери оцінили шанси клубів на перемогу.

Мілан – Манчестер Юнайтед: після нічиєї

У першій зустрічі цих команд футболісти не змогли визначити переможця. Мілан у додані арбітром хвилини вирвав у матчі з МЮ нічию (1:1). Матч-відповідь відбудеться на "Сан-Сіро", де перевагою володітимуть "россонері", які мають у своєму активі один гол на виїзді.

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Навіть нульова нічия буде влаштовувати команду Стефано Піолі та дозволить Мілану вийти в 1/4 фіналу Ліги Європи. Клуби у різному настрої підходять до поєдинку. Мілан мінімально програв Наполі (0:1), у цьому протистоянні "россонері" у доданий арбітром час заробили червону картку.

МЮ з таким же рахунком завершив зустріч проти Вест Хем, але на свою користь (1:0). Єдиний гол у власні ворота забив захисник "молотобійців" Крейг Доусон. Цікаво, що обидва клуби йдуть у своїх чемпіонатах країн на других місцях.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Мілан – МЮ відбудеться 18 березня о 22:00.

Прогноз від Favbet

Хоча МЮ грає на виїзді, але саме на їх перемогу ставлять букмекери – 2,23. У те, що успіх у зустрічі святкуватимуть на "Сан-Сіро" господарі – 3,40. Враховуючи. що перший поєдинок завершився нічиєю, то не виключено, що у другому матчі також можна чекати мирової – 3,45.

"Червоні дияволи" вийдуть в 1/4 фіналу Ліги Європи – 1,72, а команда Стефано Піолі стане чвертьфіналістом та продовжить боротьбу за трофей – 2,23.

Вболівальники обох клубів зможуть святкувати голи улюблених команд – 1,81. Хто зможе розмочити нулі на табло? Перший результативний постріл у матчі слід чекати від футболістів команди Уле Гуннара Сульшера – 1,79. На те, що першими у поєдинку відзначаться господарі поля – 2,31. Перший гол буде до 15 хвилини зустрічі – 3,25.

Від кого слід чекати голів? Швидше за все Златан Ібрагімович та Бруно Фернандеш запишуть свої прізвища у протокол матчу – 2,40 та 2,50 відповідно. Гол Амади Діалло, який став автором результативного удару МЮ у першій зустрічі, оцінений у 4,50. Також не слід забувати про Маркуса Рашфорда – 3,50.