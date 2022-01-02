Миколенко расстроен, что не смог нормально попрощаться с Динамо
Источник:ФК Динамо
Виталий Миколенко перешел в Эвертон. Футболист еще раз поблагодарил родное Динамо, которое воспитало в защитнике настоящего профессионала.
Миколенко: меня очень задело
О трансфере 22-летнего защитника объявили в первый день нового 2022-го года. Виталий Миколенко впервые покинул родную команду.
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Сделал он это в межсезонье, когда все украинские футболисты разъехались в отпуск. Поэтому собрать всех динамовцев, чтобы нормально попрощаться, Виталию не удалось.
Меня очень задело то, что я никак не могу нормально попрощаться. Все в отпуске, их невозможно собрать. Я разговаривал с Шапаренко, Поповым, Ледневым. Можно все это перенести на лето. И вот, когда чемпионат закончится, в конце весны можно что-то придумать,
– признался защитник.
Однако Миколенко еще раз поблагодарил всю команду, работников, персонал базы за работу.
"Спасибо за любовь ко мне, за понимание. Я готов назвать всех людей в клубе. Для меня важна не только команда, но и люди, которые находятся возле команды. Все люди, которые работают на базе, на Нивках", – добавил футболист.
Ранее Миколенко выложил трогательное видео, в котором были фрагменты из игры в бело-синей футболке киевлян.
Переход Миколенко в Эвертон: главное
- 1 января английский клуб официально объявил о подписании Виталия Миколенко.
- Футболист задержится в Эвертоне до конца июня 2026 года.
- Защитник выбрал 19-й номер на спине.
- Динамо получило за трансфер своего лидера защиты более 20 миллионов евро.
- Миколенко уже дал первый комментарий после перехода.