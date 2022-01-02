Миколенко: Мене дуже зачепило

Про трансфер 22-річного захисника оголосили у перший день нового 2022-го року. Віталій Миколенко вперше покинув рідну команду.

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Зробив він це у міжсезоння, коли усі українські футболісти роз'їхались у відпустку. Тому зібрати усіх динамівців, щоб нормально попрощатись, Віталію не вдалось.

Мене дуже зачепило те, що я ніяк не можу нормально попрощатися. Всі у відпустці, їх неможливо зібрати. Я розмовляв із Шапаренком, Поповим, Лєднєвим. Можна все це перенести на літо. І ось, коли чемпіонат закінчиться, наприкінці весни можна щось вигадати,

– зізнався оборонець.

Однак Миколенко ще раз подякував усій команді, працівникам, персоналу бази за роботу.

"Дякую за любов до мене, за розуміння. Я готовий назвати всіх людей у клубі. Для мене важлива не лише команда, а й люди, які перебувають біля команди. Усі люди, які працюють на базі, на Нивках", – додав футболіст.

Раніше Миколенко виклав зворушливе відео, у якому були фрагменти з гри у біло-синій футболці киян.

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