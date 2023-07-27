Вопрос уже поднят в ОПУ: недовольство позицией министра спорта Украины нарастает

Поздним вечером 26 июля Министерство молодежи и спорта отменило бойкот турниров с участием россиян и белорусов, если они выступят в нейтральном статусе. Уже 27 июля произошел скандал на Чемпионате мира по фехтованию.

К действующему министру спорта уже не в первый раз возникают вопросы. Теперь дело с Вадимом Гутцайтом будет рассматриваться в Офисе Президента. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

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Работой Гутцайта недовольны

Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали из Чемпионата мира по фехтованию из-за отказа пожать руку сопернице, россиянке Анне Смирновой.

Позорно, что людей, так или иначе представляющих Россию или Беларусь вообще допускают к соревнованиям. Неважно даже или под нейтральными, или под флагами стран-оккупантов,

– подчеркнул Ярослав Железняк.

Отметим, что в четверг, 27 июля, правительство одобрило отставку министра культуры Александра Ткаченко. Собственно, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт также подвергался неоднократной критике.

"Этот вопрос уже поднят в Офисе Президента. По всей вероятности, он будет одобрен. Думаю, вскоре и Верховная Рада будет уже этим заниматься", – отметил нардеп.

Ярослав Железняк о недовольстве министром спорта: смотреть видео

Дисквалификация Ольги Харлан: что известно