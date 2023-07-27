К действующему министру спорта уже не в первый раз возникают вопросы. Теперь дело с Вадимом Гутцайтом будет рассматриваться в Офисе Президента. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат Ярослав Железняк.
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Работой Гутцайта недовольны
Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали из Чемпионата мира по фехтованию из-за отказа пожать руку сопернице, россиянке Анне Смирновой.
Позорно, что людей, так или иначе представляющих Россию или Беларусь вообще допускают к соревнованиям. Неважно даже или под нейтральными, или под флагами стран-оккупантов,
– подчеркнул Ярослав Железняк.
Отметим, что в четверг, 27 июля, правительство одобрило отставку министра культуры Александра Ткаченко. Собственно, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт также подвергался неоднократной критике.
"Этот вопрос уже поднят в Офисе Президента. По всей вероятности, он будет одобрен. Думаю, вскоре и Верховная Рада будет уже этим заниматься", – отметил нардеп.
Ярослав Железняк о недовольстве министром спорта: смотреть видео
Дисквалификация Ольги Харлан: что известно
- Уже к вечеру 26 июля Министерство молодежи и спорта Украины отменило бойкот международных соревнований, где выступят спортсмены из России и Беларуси в нейтральном статусе. Поэтому уже 27 июля на чемпионате мира по фехтованию, украинка Ольга Харлан сошлась в дуэли с россиянкой Анной Смирновой.
- После разгромной победы 15:7 Смирнова подошла пожать руку Харлан. Однако украинская фехтовальщица даже не позволила подойти оппонентке, вытащив перед собой шпагу. Россиянка устроила такой протест, ожидая, пока Харлан пожмет ей руку. Однако так и не дождавшись этого, подала жалобу из-за "неуважения" Ольги Харлан.
- В Министерстве молодежи и спорта сообщили, что Украина предупредила Международную федерацию фехтования, что украинские спортсмены не пожимают руку российским атлетам под нейтральным флагом. А поведение Смирновой назвали "очевидной провокацией".
- Федерация фехтования Украины опротестовало дисквалификацию Харлан. В частности, они подали апелляцию в Бюро Международной федерации фехтования. Федерация фехтования не только настаивает на отмене незаконной дисквалификации Ольги Харлан, но и устранении негативных последствий, которые уже испытала ведущая украинская фехтовальщица.