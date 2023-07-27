До чинного міністра спорту вже не вперше виникають питання. Тепер справу з Вадимом Гутцайтом розглядатимуть в Офісі Президента. Про це 24 Каналу розповів народний депутат Ярослав Железняк.
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Роботою Гутцайта незадоволені
Українську фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували з Чемпіонату світу з фехтування через відмову потиснути руку суперниці, росіянці Анні Смірновій.
Ганебно, що людей, які так чи інакше представляють або Росію, або Білорусь взагалі допускають до змагань. Неважливо навіть чи під нейтральними, чи під прапорами країн-окупантів,
– наголосив Ярослав Железняк.
Зауважимо, що у четвер, 27 липня, уряд схвалив відставку міністра культури Олександра Ткаченка. Власне, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт також піддавався неодноразовій критиці.
"Це питання вже підняте в Офісі Президента. Цілком ймовірно, що воно буде схвалене. Думаю, невдовзі і Верховна Рада буде вже цим займатись", – зауважив нардеп.
Ярослав Железняк про невдоволення міністром спорту: дивитись відео
Дискваліфікація Ольги Харлан: що відомо
- Уже надвечір 26 липня Міністерство молоді та спорту України скасувало бойкот міжнародних змагань, де виступатимуть спортсмени з Росії та Білорусі у нейтральному статусі. Через це вже 27 липня на чемпіонаті світу з фехтування, українка Ольга Харлан зійшлась в дуелі з росіянкою Анною Смірновою.
- Після розгромної перемоги 15:7 Смірнова підійшла потиснути руку Харлан. Однак українська фехтувальниця навіть не дозволила підійти опонентці, витягнувши перед собою шпагу. Росіянка влаштувала такий собі протест, чекаючи, поки Харлан таки потисне їй руку. Однак так і не дочекавшись цього, подала скаргу через "неповагу" Ольги Харлан.
- У Міністерстві молоді та спорту повідомили, що Україна попередила Міжнародну федерацію фехтування, що українські спортсмени не тиснутимуть руку російським атлетам під нейтральним прапором. А поведінку Смірнової назвали "очевидною провокацією".
- Федерація фехтування України опротестувало дискваліфікацію Харлан. Зокрема, вони подали апеляцію до Бюро Міжнародної федерації фехтування. Федерація фехтування не лише наполягає на скасуванні незаконної дискваліфікації Ольги Харлан, а й усуненні негативних наслідків, яких вже зазнала провідна українська фехтувальниця.