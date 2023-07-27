До чинного міністра спорту вже не вперше виникають питання. Тепер справу з Вадимом Гутцайтом розглядатимуть в Офісі Президента. Про це 24 Каналу розповів народний депутат Ярослав Железняк.

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Роботою Гутцайта незадоволені

Українську фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували з Чемпіонату світу з фехтування через відмову потиснути руку суперниці, росіянці Анні Смірновій.

Ганебно, що людей, які так чи інакше представляють або Росію, або Білорусь взагалі допускають до змагань. Неважливо навіть чи під нейтральними, чи під прапорами країн-окупантів,

– наголосив Ярослав Железняк.

Зауважимо, що у четвер, 27 липня, уряд схвалив відставку міністра культури Олександра Ткаченка. Власне, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт також піддавався неодноразовій критиці.

"Це питання вже підняте в Офісі Президента. Цілком ймовірно, що воно буде схвалене. Думаю, невдовзі і Верховна Рада буде вже цим займатись", – зауважив нардеп.

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