Мудрик: У меня действующий контракт с Шахтером

Большинство топовых клубов АПЛ первыми записали фамилию украинского футболиста в свой шорт-лист трансферов. К ним присоединились даже мадридский Реал, леверкузенский Байер и французская Ницца. Но ценник, который Шахтер повесил на питомца, может отлегать большинство этих команд.

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Сам Михаил скромно комментирует подобный интерес со стороны европейских клубов. Мудрик не возразил на свой переход в какой-то из топовых чемпионатов Европы. Этого стремятся всех молодые футболисты, а Михаил не исключение.

Однако онгер заверил, что все его мнения сконцентрированы на матчах сборной Украины и Шахтера, ведь у Михаила есть действующий контракт с "горняками". Соглашение с дончанами рассчитано до конца 2026 года.

Меня вообще не беспокоит, что пишут в интернете, не слежу за слухами, а полностью сконцентрирован на игре за Шахтер и сборную Украины. Повторюсь, у меня действующий контракт с Шахтером, и я сконцентрирован на выполнении задач, поставленных перед клубом,

– сказал вингер Шахтера.

"Играют в хороший и современный футбол"

Талантливый футболист "горняков" следит за матчами топ-чемпионатов. Михаил отметил уровень Баварии и Манчестер Сити. Мудрик признался, что большую симпатию у него вызывает игра лондонского Арсенала, за который выступает другой украинец Александр Зинченко.

Именно в состав "канониров" иностранная пресса сватала Михаила. Лондонцы продолжают следить за игроком донецкого клуба и попытаются зимой подписать Мудрика. Ранее футболист уверял, что не сможет отказать Арсеналу, но его трансфер зависит не только от него самого.

Но у меня большую симпатию вызывает игра лондонского Арсенала – талантливый тренер, молодые индивидуально сильные футболисты, играющие в хороший и современный футбол,

– добавил Мудрик.

Облачный ценник и отказ для Эвертона

Были даже слухи о том, что Мудрик мог стать одноклубником Виталия Миколенко в Эвертоне. Но трансфер с бонусами сорвался в последний момент. Шахтер отказался продавать футболиста за 30 миллионов евро.

Одной из причин называли переход игрока Аякса Антони в Манчестер Юнайтед. Этот трансфер вдохновил горняков не продавать Михаила так дешево.

Забивная игра Мудрика в Лиге чемпионов только увеличивает его трансфер цену вдвое. Напомним, что Шахтер не хочет продавать Михаила меньше чем за 50 миллионов.

Любопытно. В этом сезоне Мудрик провел 5 матчей в футболке Шахтера, у которых отличился 2 голами и 3 ассистами.