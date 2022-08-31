Мудрик не продается

Донецкий клуб не хочет отдавать талантливейшего воспитанника команды Михаила Мудрика. Даже если трансфера состоится, то "горняки" должны выручить за футболиста как можно наибольшую сумму.

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Инсайдер Никола Скир раскрыл новые детали предложения по трансферу левого вингера. Вроде бы Шахтер за последние два дня отказал сразу двум клубам АПЛ – лондонскому Арсеналу и Брентфорду.

Шахтер уже отклонил 25-миллионное предложение французской Ниццы и 30-миллионное устное предложение Эвертона, где уже выступает Виталий Миколенко.

"Горняки" хотят заработать на переходе 21-летнего вундеркинда около 50 миллионов евро. Такие финансовые вкусы украинского гранда могут отпугнуть всех претендентов.

Даже несмотря на это, все агенты Мудрика не прекращают переговоры с английскими клубами. Потому еще не все потеряно для Михаила.

Шахтер не хочет отпускать Мудрика

Ранее директор по футболу в Шахтере Дарио Срна заверил, что Мудрику еще рано покидать донецкий клуб. Агент футболиста заявил, что Михаил хочет поиграть в Европе, ведь во время военного положения уровень УПЛ стал еще слабее.

Сам вингер неоднозначно ответил о своем футбольном будущем.

Также претендентом на украинца был леверкузенский Байер.

К слову. Контракт Мудрика с Шахтером рассчитан до конца 2026 года.