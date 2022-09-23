Безумная борьба за игрока Шахтера

Представители английских клубов следили за талантливым футболистом Шахтера Михаилом Мудриком. Александр Петраков доверил вундеркинду "горняков" место в стартовом составе. Мудрик отыграл 84 минуты, выполнил несколько сольных проходов, но не смог помочь Украине избежать поражения.

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Отметим, что летом СМИ активно сватали Михаила в АПЛ. Вроде бы Арсенал, Брентфорд и Эвертон больше всего интересовались украинским футболистом. Но предложение Эвертона было отклонено, ведь Шахтер хочет продать своего питомца за безумные деньги. В прессе была информация о космических 50 миллионах евро.

Даже крах в игре против Шотландии не снизит интерес скаутов к Мудрику. Ведь левый вингер отлично выступает за "горняков" в Лиге чемпионов. Михаил забивает уже во втором матче подряд. Своей результивной игрой Михаил сделал удвоил свою трансферную стоимость.

К слову. Также Мудрика интересует испанская Севилья и английский Ливерпуль.

Также скауты с АПЛ следили за игрой защитника Николая Матвиенко и вингера Виктора Цыганкова. Защитник Шахтера отыграл весь поединок, а лидер Динамо появился на футбольном поле во втором тайме и был вообще незаметен.

Отметим, что среди скаутов были заметны представители целого ряда английских клубов – Арсенала, Брайтона, Эвертона, Лидса, Вест Хэма, Челси, Брентфорда, Ньюкасла и других команда АПЛ.

Любопытно. Впереди у сборной Украины два матча. 24 сентября "сине-желтые" сыграют на выезде против Армении, а уже 27 сентября попытаются "дома" в Кракове взять реванш в Шотландии. Все трое могут помочь команде Александра Петракова.