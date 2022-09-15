Цена Мудрика только растет вверх
Мудрик стал автором единственного гола Шахтера в игре против Селтика. Именно Михаил принес "горнякам" мировую 1:1 и очко по итогам поединка.
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Напомним, что левый вингер отличился мячом и в стартовой игре Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов-2022/2023, забив в ворота немецкого Лейпцига (1:4).
Благодаря такой результативности Мудрик вдвое поднял свою трансферную стоимость. Об этом намекнул авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Журналист коротко отреагировал с намеком на повышение цены на трансфер талантливого воспитанника "горняков".
Он распространил свою старую публикацию о Мудрике, добавив сине-желтое знамя.
х2,
– написал журналист.
Неудивительно почему Шахтер повесил на Михаила заоблачный ценник.
Мудрик может перебраться в дождливую Англию
- В летнее трансферное межсезонье Михаил активно интересовался несколько английских клубов, среди них команды АПЛ – Брентфорд, Арсенал и Эвертон.
- Если "канониры" только заинтересовались украинцем, Брентфорд и Эвертон делали предложения. Об этом сообщалось в СМИ. Вроде бы в последние дни трансферного окна "ириски" получили отказ от Шахтера по поводу перехода левого вингера. Дончане отклонили 30-миллионное предложение от английского клуба.
- Этот же журналист Фабрицио Романо заявлял, что причиной такого отказа был трансфер игрока Аякса Антони в Манчестер Юнайтед. Вроде бы Шахтер хочет тоже продать Мудрика дороже, чем за 30 – 40 миллионов евро.
- Арсенал продолжит наблюдать за игрой Михаила и зимой может отправить в Шахтер официальное предложение.
- Мудрик не исключает свой переезд в Арсенал.