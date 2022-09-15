Цена Мудрика только растет вверх

Мудрик стал автором единственного гола Шахтера в игре против Селтика. Именно Михаил принес "горнякам" мировую 1:1 и очко по итогам поединка.

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Напомним, что левый вингер отличился мячом и в стартовой игре Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов-2022/2023, забив в ворота немецкого Лейпцига (1:4).

Благодаря такой результативности Мудрик вдвое поднял свою трансферную стоимость. Об этом намекнул авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Журналист коротко отреагировал с намеком на повышение цены на трансфер талантливого воспитанника "горняков".

Он распространил свою старую публикацию о Мудрике, добавив сине-желтое знамя.

х2,

– написал журналист.

Неудивительно почему Шахтер повесил на Михаила заоблачный ценник.

Подробности. Контракт Мудрика с Шахтером рассчитан до конца 2026 года.

Мудрик может перебраться в дождливую Англию