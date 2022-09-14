Трансфер МЮ вдохновил Шахтер

Арсенал только интересовался Мудриком, а вот Эвертон сделал предложение по Михаилу в размере 30 миллионов евро и дополнительно "ириски" давали бонусы. Однако Шахтер поставил вето на трансфер украинца.

К теме Я – не украинский Неймар, – Мудрик признался, перейдет ли в Арсенал

"Горняки" хотят выручить за талантливого футболиста гораздо большую сумму, чем предлагал английский клуб. Как рассказал авторитетный журналист Фабрицио Романо, к этому сорванному переходу приложился и Манчестер Юнайтед, но не физически или финансово, а своими действиями на трансферном рынке.

"Красные дьяволы" в последнюю неделю трансферного межсезонья оформили переход правого вингера Аякса Антони. За бразильца клуб из Манчестера отдал 100 миллионов евро. Этот переход в МЮ убедил донецкий клуб продать Мудрику гораздо дороже. Вроде бы "горняки" отказали Эвертону именно после трансфера Антони в МЮ.

"Горняки" сказали: "Мы не можем продать Мудрика за 30 или 40 млн евро, мы хотим гораздо больше". Вот почему клуб решил оставить игрока, они убеждены, что продадут его за сумасшедшие деньги,

– рассказал Фабрицио Романо.

Также сообщалось, что дончане поставили заоблачный ценник на своего питомца в размере 50 миллионов.

Отметим, что Арсенал только интересовался Мудриком, но уже зимой может выслать Шахтеру официальное предложение. "Канониры" продолжают следить за футболистом сборной Украины. Михаил может стать вторым украинским в составе лондонского клуба. За команду Микеля Артеты выступает Александр Зинченко.

Мудрик не исключает перехода в Арсенал

21-летний левый вингер не отрицает, что хотел бы сменить УПЛ на Английскую Премьер-лигу. Мудрик признался, что он не сможет отказать Арсеналу, если они сделают официальное предложение.

Подробности. Контракт Мудрика с Шахтером рассчитан до конца 2026 года.

Напомним, что Мудрик отличился голом в первом туре группового раунда Лиги чемпионов в ворота Лейпцига. Шахтер в той игре неожиданно обыграл соперника – 1:4. В новом сезоне провел за "горняков" 4 поединка, в которых забил один гол и сделал 3 результативных передачи.