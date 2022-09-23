Мудрик: У мене чинний контракт із Шахтарем

Більшість топових клубів АПЛ першими записали прізвище українського футболіста у свій шорт-лист трансферів. До них приєднався навіть мадридський Реал, леверкузенський Баєр та французька Ніцца. Але цінник, який Шахтар повісив на вихованця, може відлягати більшість цих команд.

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Сам Михайло скромно коментує такий інтерес з боку європейських клубів. Мудрик не заперечив свого переходу у якийсь із топових чемпіонатів Європи. Цього прагнуть усіх молоді футболісти, а Михайло не є виключенням.

Однак вінгер запевнив, що усі його думки сконцентровані на матчах збірної України та Шахтаря, адже у Михайла є чинний контракт із "гірниками". Угода з донеччанами розрахована до кінця 2026 року.

Мене взагалі не турбує, що пишуть в інтернеті, не стежу за чутками, а повністю сконцентрований на грі за Шахтар та збірну України. Повторюся, у мене чинний контракт із Шахтарем, і я сконцентрований на виконанні завдань, поставлених перед клубом,

– сказав вінгер Шахтаря.

"Грають у гарний та сучасний футбол"

Талановитий футболіст "гірників" стежить за матчами топ-чемпіонатів. Михайло відзначив рівень Баварії та Манчестер Сіті. Мудрик зізнався, що велику симпатію у нього викликає гра лондонського Арсенала, за який виступає інший українець Олександр Зінченко.

Саме до складу "канонірів" іноземна преса сватала Михайла. Лондонці продовжують стежити з гравцем донецького клубу та спробує взимку підписати Мудрика. Раніше футболіст запевняв, що не зможе відмовити Арсеналу, але його трансфер залежить не лише від нього самого.

Але у мене велику симпатію викликає гра лондонського Арсеналу – талановитий тренер, молоді індивідуально сильні футболісти, які грають у гарний та сучасний футбол,

– додав Мудрик.

Захмарний цінник та відмова для Евертона

Були навіть чутки про те, що Мудрик міг стати одноклубником Віталія Миколенка в Евертоні. Але трансфер із бонусами зірвався в останній момент. Шахтар відмовився продавати футболіста за 30 мільйонів євро.

Однією з причин називали перехід гравця Аякса Антоні до Манчестер Юнайтед. Цей трансфер надихнув "гірників" не продавати Михайла так дешево.

Забивна гра Мудрика у Лізі чемпіонів лише збільшує його трансферу ціну вдвічі. Нагадаємо, що Шахтар не хоче продавати Михайла менше, як за 50 мільйонів.

Цікаво. Цього сезону Мудрик провів 5 матчів у футболці Шахтаря, у яких відзначився 2 голами та 3 асистами.