Мудрик: Считаю, что каждый мечтает играть в АПЛ

Талантливого футболиста часто сравнивают и называют "украинским Неймаром". Хотя сам Михаил Мудрик не очень любит, когда его так называют.

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Я – не украинский Неймар, я – украинский Мудрик. Это звучит лучше,

– ответил вингер Шахтера.

Футболист донецкого клуба прокомментировал слухи о своем потенциальном переезде в АПЛ. Он не исключает своего перехода в Лондон. Однако сейчас все его мысли сконцентрированы на игре Шахтера.

"Переход к АПЛ? Посмотрим зимой. Было много разговоров о возможном трансфере, о клубах, которые мной интересуются, но это нормально. Зимой посмотрим, что произойдет. Я считаю, что каждый мечтает играть в АПЛ. Арсенал – очень хорошая команда, с хорошим тренером", – рассказал Мудрик.

Михаил добавил, что не откажет Арсеналу, если тот сделает официальное предложение. Но не все зависит только от вингера.

Теперь я в Шахтере. Хочу играть в этой команде, я люблю эту команду, люблю каждого из этой команды. Сейчас это мой дом. Не смогу сказать "нет" Арсеналу в случае получения предложения, но не все зависит только от меня,

– добавил футболист.

Не исключено, что в предстоящее зимнее трансферное межсезонье Арсенал не только заинтересуется футболистом "горняки", но и попытается подписать вингера.

Любопытно. Контракт Мудрика с Шахтером рассчитан до конца 2026 года.

Напомним, что Мудрик отличился голом в последнем матче Шахтера против Лейпцига (1:4). В новом сезоне провел за "горняков" 4 поединка, в которых забил один гол и сделал 3 ассиста.