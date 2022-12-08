Трансфер Мудрика в Арсенал под вопросом: почему в этой ситуации виновата травма Жезуса на ЧМ-2022
Источник:The Sun
Уже в ближайшее трансферное межсезонье переход Михаила Мудрика в Арсенал может не состояться. Лондонский клуб может сменить приоритетную позицию для усиления.
А все из-за травмы забивного форварда Габриэла Жезуса. Нападающий Арсенала получил травму за сборную Бразилии в матче третьего тура группового раунда чемпионата мира-2022 против Камеруна. Мало того, что "пентакампеоне" проиграли 1:0 и еще потеряли одного из лидеров атаки.
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Травма другого может стать определяющей для трансфера Мудрика
Жезус покинул футбольное поле на 64-й минуте. Вместо него в игру выступил Педро Гильерме. Габриэл лег на операционный стол из-за проблем с коленом. Одноклубник Александра Зинченко пробудет без футбола значительную часть времени – минимум три месяца.
Такая травма Жезуса изрядно заставила руководство Арсенала схватиться за голову. "Канониры" имеют в своем активе только одного форварда на острие – Эдди Нкетиа. Однако лондонской команде нужно еще усиление атакующей линии, чтобы не выпасть из борьбы за чемпионство в АПЛ.Напомним! Арсенал закончил первую часть сезона лидером АПЛ. Команда Микеля Артеты набрала 37 очков в 14 турах. Отрыв от второго Манчестер Сити составляет 5 баллов.
Такой вылет из игры Жезуса может помешать Арсеналу приобрести Мудрика уже этой зимой. Ведь приоритетом "канониров" станет позиции нападающего, а не левого вингера, на которой в Шахтере играет Михаил.
Даже без Жезуса Бразилия уже пробилась в четвертьфинал ЧМ-2022, где сыграет против Хорватии, едва прошедшей Японию после серии пенальти.
Дорогого футболиста УПЛ может не быть в Арсенале
- На днях портал Transfermarkt обновил стоимость Михаила Мудрика. Левый вингер Шахтера стал самым дорогим футболистом в истории УПЛ и стоит 40 миллионов евро.
- В сезоне-2022/2023 Мудрик провел за Шахтер 24 матча, в которых забил 10 голов и сделал 8 ассистов.
- Напомним, что Михаил начал играть за главную команду Шахтера только в январе 2021 года.
- СМИ активно сватают Михаила в Лондон. Вроде бы Арсенал уже даже контактировал с окружением футболиста и должен был сделать официальное предложение "горнякам" уже в ближайшую зиму. Но теперь трансфер Мудрика к "канониров" может отсрочиться.
- Сам Вингер признавался , что расстроится, если его переход в Европу уже ближайшего трансферного окна не состоится.
- Шахтер раньше говорил о 100 миллионах, но такая сумма неприятно удивила самого талантливого футболиста.
- Михаил же рассказывал, что летом 2022 года на него выходили тренеры трех клубов , но ни один из разговоров не закончился успешным трансфером.