А все через травму забивного форварда Габріела Жезуса. Нападник Арсенала отримав травму за збірну Бразилії у матчі третього туру групового раунду чемпіонату світу-2022 проти Камеруну. Мало того, що "пентакампеоне" програли 1:0 та ще й втратили одного з лідерів атаки.
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Травма іншого може стати визначальною для трансферу Мудрика
Жезус покинув футбольне поле на 64-й хвилині. Замість нього у гру виступив Педро Гільєрме. Габріел ліг на операційний стіл через проблеми з коліном. Одноклубник Олександра Зінченка пробуде без футболу значну частину часу – щонайменше три місяці.
Така травма Жезуса неабияк змусила керівництво Арсенала схопитись за голову. "Каноніри" мають у своєму активі лише одного форварда на вістрі – Едді Нкетіа. Однак лондонській команді потрібно ще підсилення атакувальної лінії, щоб не випасти із боротьби за чемпіонство в АПЛ.
Такий виліт із гри Жезуса може завадити Арсеналу придбати Мудрика вже у цю зиму. Адже пріоритетом "канонірів" стане позиції нападника, а не лівого вінгера, на якій у Шахтарі грає Михайло.
Навіть без Жезуса Бразилія вже пробилась у чвертьфінал ЧС-2022, де зіграє проти Хорватії, яка ледь пройшла Японію після серії пенальті.
Найдорожчого футболіста УПЛ може не бути в Арсеналі
- На днях портал Transfermarkt оновив вартість Михайла Мудрика. Лівий вінгер Шахтаря став найдорожчим футболістом в історії УПЛ та коштує 40 мільйонів євро.
- У сезоні-2022/2023 Мудрик провів за Шахтар 24 матчі, у яких забив 10 голів та зробив 8 асистів.
- Нагадаємо що Михайло почав грати за головну команду Шахтаря лише у січні 2021 року.
- ЗМІ активно сватають Михайла у Лондон. Начебто Арсенал вже навіть контактував з оточенням футболіста та мав зробити офіційну пропозицію "гірникам" вже найближчої зими. Але тепер трансфер Мудрика до "канонірів" може відтермінуватись.
- Сам вінгер зізнавався, що засмутиться, якщо його перехід у Європу вже найближчого трансферного вікна не відбудеться.
- Шахтар раніше говорив про 100 мільйонів, але така сума неприємно здивувала самого талановитого футболіста.
- Михайло ж розповідав, що влітку 2022 року на нього виходили тренери трьох клубів, але жодна з розмов не закінчилась успішним трансфером.