А все через травму забивного форварда Габріела Жезуса. Нападник Арсенала отримав травму за збірну Бразилії у матчі третього туру групового раунду чемпіонату світу-2022 проти Камеруну. Мало того, що "пентакампеоне" програли 1:0 та ще й втратили одного з лідерів атаки.

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Травма іншого може стати визначальною для трансферу Мудрика

Жезус покинув футбольне поле на 64-й хвилині. Замість нього у гру виступив Педро Гільєрме. Габріел ліг на операційний стіл через проблеми з коліном. Одноклубник Олександра Зінченка пробуде без футболу значну частину часу – щонайменше три місяці.

Така травма Жезуса неабияк змусила керівництво Арсенала схопитись за голову. "Каноніри" мають у своєму активі лише одного форварда на вістрі – Едді Нкетіа. Однак лондонській команді потрібно ще підсилення атакувальної лінії, щоб не випасти із боротьби за чемпіонство в АПЛ.

Нагадаємо! Арсенал закінчив першу частину сезону лідером АПЛ. Команда Мікеля Артети набрала 37 очок у 14 турах. Відрив від другого Манчестер Сіті складає 5 балів.

Такий виліт із гри Жезуса може завадити Арсеналу придбати Мудрика вже у цю зиму. Адже пріоритетом "канонірів" стане позиції нападника, а не лівого вінгера, на якій у Шахтарі грає Михайло.

Навіть без Жезуса Бразилія вже пробилась у чвертьфінал ЧС-2022, де зіграє проти Хорватії, яка ледь пройшла Японію після серії пенальті.

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