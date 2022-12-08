Много слухов и версий после провала сборной Германии на групповом раунде чемпионата мира-2022. Ганс-Дитер Флик, по всей вероятности, мог остаться без работы, но Немецкий футбольный союз расставил все точки над "i".
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Сохранил за собой место во главе команды
Немецкий специалист сохранил свое кресло главного тренера "бундестим" до домашнего чемпионата Европы, который состоится в 2024 году.
Флик заверил, что он и его тренерский штаб может принести пользу команде выступлений на домашнем Евро.
Я и моя тренерская команда с оптимизмом смотрим на проведение чемпионата Европы в Германии. Мы как команда можем добиться гораздо большего, чем показали в Катаре,
– заявил Флик.
Об отставке речь даже не идет. Флик доработает договор до его окончания. У немецкого наставника соглашение со сборной Германии до конца июля 22024 года.
К слову. Ханс-Дитер Флик начал работу с немецкой сборной 1 августа 2021 года. Под его руководством "бундестим" провел 19 матчей.
Как сборная Германии выступила на ЧМ-2022
- Команда Флика стала одной из неудачников нынешнего розыгрыша ЧМ. Мундиаль немцы начали с неожиданного поражения от Японии 2:1.
- Во втором туре Германия расписала мировую 1:1 с Испанией.
- А закончила немецкая сборная групповой раунд ЧМ-2022 победой над Коста-Рикой 2:4.
- Подопечные Флик набрала за три тура всего 4 пункта и заняла третье место в группе "Е", которое не позволило пробиться в плей-офф.