Руководство "Барселоны" не дает полной свободы наставнику команды Рональду Куману в действиях по покупке игроков на трансферном рынке. После этого наставник стал с недоверием работать с боссами каталонцев.

Последние эпизоды вокруг трансферов футболистов заставили его чувствовать себя не слишком удобно. 57-летнему специалисту обещали полную свободу в действиях и усилении состава. Об этом ему говорили боссы команды перед подписанием контракта, сообщает Marca.

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Конфликт тренера и боссов клуба

О некоторых трансферах наставник даже не был уведомлен и не принимал. Куман понимает, что руководство клуба может дальше совершать такие поступки за его спиной.

Это не первый такой конфликт между боссами и наставником клуба. До этого стороны не сошлись характером в трансферах футболистов, которые бы усилили состав. Нидерландский тренер стремился подписать земляка Вейналдума, который играет за "Ливерпуль", а в планы менеджмента каталонцев не входит такой трансфер. Боссы "Барселоны" намерены вернуть Тьяго Алькантару из мюнхенской "Баварии".

Лишь 19 августа Рональд Куман был представлен как главный тренер каталонцев. В первом официальном матче в сезоне-2020/21 "сине-гранатовые" сыграют с "Вильярреалом".

Кто может покинуть клуб

Уйти из клуба могут Жорди Альба, Серджио Роберто и Нелсон Семеду. Последний уже подписал контракт с английским "Вулверхэмптоном". Кроме того, каталонский клуб могут покинуть Самюэль Умтити и Усман Дембеле, поскольку их в "Барселоне" считают слишком травматичными. Готов уйти из "Барселоны" защитник Жерар Пике. Об этом испанец заявил публично.

Большая интрига была в течение нескольких недель, покинет ли клуб его главная звезда Лионель Месси. Аргентинца активно сватали в "Мансити", но Лео неожиданно остался в "Барселоне".

Артуро Видаль тоже покинул клуб, он перебрал в "Интер", выступающий в итальянской Серии А. Также клуб покинет забивной нападающий Луис Суарес. Уругваец заключит контракт с "Атлетико". Каталонцы уже согласились отпустить игрока.