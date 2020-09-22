Каталонская "Барселона" продолжает кадровую чистку после провального сезона-2019/2020, в котором не выиграла ни одного титула. На этот раз команду покинул чилийский полузащитник Артуро Видаль.

Полузащитник Артуро Видаль окончательно вернулся в Италию. 33-летний чилийский футболист стал игроком миланского "Интера". Об этом сообщает сайт "Интера".

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Видаль достался "Интеру" бесплатно

Детали подписанного соглашения не разглашаются, как и сумма трансфера.

Сообщалось, что миланцы заплатят "Барселоне" за Видаля 1 миллион евро. Также утверждалось, что он будет зарабатывать в "Интере" 6 млн евро в год.

Впрочем, специализированный портал Transfermarkt сообщает, что Видаль перешел из "Барселоны" в "Интер" бесплатно. Причем на рынке стоимость игрока составляет 11 миллионов евро.

Что известно о Видале? Футболист в Европе выступал за "Байер", откуда перешел в туринский "Ювентус". В 2015 году Видаль стал игроком "Баварии" за 39 миллионов евро. Через 3 года немецкий клуб продал Видаля в "Барселону" за 18 миллионов евро.

Кадровая чистка "Барселоны"

Летом команду покинули два ведущих футболиста: хорват Иван Ракитич вернулся в испанскую "Севилью".

Также "Барселону" покинул Артур, которого купил "Ювентус". В ответ "Барселона" приобрела Миралема Пьянича.

Планировал покинуть "Барселону" Лионель Месси. Однако руководство "сине-гранатовых" уговорило футболиста остаться.