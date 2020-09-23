Каталонская "Барселона" продолжает очищать состав перед сезоном-2020/2021. 23-го сентября команду официально покинул защитник Нелсон Семеду.

Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду продолжит карьеру в английском "Вулверхэмптоне". Об этом сообщает сайт "Барселоны".

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Детали трансфера

26-летний футболист заключил со своим новым клубом контракт до 2023 года. Предусмотрена возможность продления соглашения до июня 2025 года.

"Барселона" получит за португальца 30 миллионов евро, еще 10 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Семеду провел в каталонской команде три сезона. В 122 матчах он отметился двумя забитыми мячами.

По информации иностранных СМИ, правый защитник "Аякса" Серджино Дест, скорее всего, перейдет в "Барселону". Он и заменит Семеду.

Кто уже покинул " Барселону"

Летом команду покинули уже три ведущих футболиста: хорват Иван Ракитич вернулся в испанскую "Севилью".

Также "Барселону" покинул Артур, которого купил "Ювентус". В ответ "Барселона" приобрела Миралема Пьянича.

22-го сентября Артуро Видаль перебрался из "Барселоны" в миланский "Интер".

Ожидается, что следующим игроком, который покинет "Барселону", станет уругвайский нападающий Луис Суарес. Он должен перейти в мадридский "Атлетико".