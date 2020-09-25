Керівництво "Барселони" не дає повної свободи наставнику команди Рональду Куману у діях щодо купівлі гравців на трансферному ринку. Після цього наставник став із недовірою працювати з босами каталонців.

Останні епізоди навколо трансферів футболістів змусили його почувати себе не надто зручно. 57-річному фахівцю обіцяли повну свободу у діях та підсиленні складу. Про це йому говорили боси команди перед підписанням контракту, повідомляє Marca.

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Конфлікт тренера та босів клубу

У деяких трансферах наставник навіть не був повідомлений та не ухвалював. Куман розуміє, що керівництво клубу може далі робити такі вчинки за його спиною.

Це не перший такий конфлікт між босами та наставником клубу. До цього сторони не зійшлись характером у трансферах футболістів, які б підсилили склад. Нідерландський тренер прагнув підписати земляка Вейналдума, який грає за "Ліверпуль", а у плани менеджменту каталонців не входить такий трансфер. Боси "Барселони" мали намір повернути Тьяго Алькантару з мюнхенської "Баварії".

Лише 19 серпня Рональд Куман був представлений як головний тренер каталонців. У першому офіційному матчі в сезоні-2020/21 "синьо-гранатові" зіграють з "Вільярреалом".

Хто може покинути клуб

Піти з клубу можуть Жорді Альба, ​​Серджіо Роберто та Нелсон Семеду. Останній вже підписав контракт із англійським "Вулверхемптоном". Крім того, каталонський клуб можуть залишити Самюель Умтіті та Усман Дембеле, оскільки їх у "Барселоні" вважають занадто травматичними. Готовий піти з "Барселони" оборонець Жерар Піке. Про це іспанець заявив публічно.

Велика інтрига була протягом декількох тижнів, чи покине клуб його головна зірка Ліонель Мессі. Аргентинця активно сватали у "МанСіті", але Лео несподівано залишився у "Барселоні".

Артуро Відаль теж покинув клуб, він перебрав до "Інтера", який виступає у італійській Серії А. Також клуб покине забивний нападник Луїс Суарес. Уругваєць укладе контракт із "Атлетіко". Каталонці вже погодилися відпустити гравця.