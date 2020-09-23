Испанская "Барселона" переподписала соглашение с вингером Ансу Фати. Теперь 17-летний игрок будет игроком только основной команды.

Ансу Фати сменил и номер, под которым будет выступать в "Барселоне". Теперь на его спине будет номер "22". Этот номер стал свободным после того, как команду покинул Артуро Видаль. Под этим номером в свое время выступали Майкл Рейзигер, Франк де Бур, Луис Гарсия, Хавьер Савиола, Эрик Абидаль и Дани Алвес.

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Значительно возросла и сумма отступных, которая теперь прописана в его контракте. Если до этого "Барселона" оценивала игрока в 170 миллионов евро, то теперь его клаусула составляет 400 миллионов евро.

Отметим, что Ансу Фати – воспитанник "Барселоны". Несмотря на юный возраст, в прошлом сезоне он сыграл в 30 матчах за "Барселону". В том числе в Лиге чемпионов. На его счету – восемь забитых голов.

Игрок уже дебютировал за сборную Испании в матче против Германии в Лиге наций, выйдя на замену. А уже через три дня он провел весь матч против Украины, отметившись забитым голом. И именно фол на нем на первых минутах встречи привел к пенальти в ворота сборной Украины.

Видео гола Ансу Фати в ворота сборной Украины

Добавим, что отступные в размере 400 миллионов евро – не самые большие, которые просят в "Барселоне". В контракте этого же Месси прописано 700 миллионов евро. А португальского нападающего Тринкау, которого купили в начале 2020 года за 31 миллион евро, оценили в 500 миллионов евро.